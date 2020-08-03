Москва, 3 августа, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Штраф Польши, наложенный на Газпром из-за «Северного потока — 2», будет обжалован в суде, сообщили 3 августа в пресс-службе российской госкомпании.

Флаг Польши

Таким образом, принявшему решение оштрафовать Газпром Управлению по охране конкуренции и потребителей Польши придётся обосновывать свои действия в суде.

«В случае судебного обжалования штрафа он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — сообщили в Газпроме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, польская сторона оштрафовала Газпром на сумму 213 млн злотых из-за отказа российского предприятия предоставить данные о контрактах оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG.