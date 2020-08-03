Венеция, Италия, 3 августа, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Недавние локальные вспышки коронавируса в Венеции и окрестностях произошли в центрах по приему мигрантов и в других местах их компактного проживания, заявил в понедельник, 3 августа, губернатор провинции Венето Лука Дзайа. Властям удалось свести к минимуму число заражений в домах престарелых (где наблюдались многочисленные вспышки в начале эпидемии), но не жалующиеся на здоровье мигранты просто не соблюдают карантин и подвергают всех риску, им следует отправиться домой, сказал губернатор. По данным на 3 августа, в Италии умерли 35 166 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 8). Выздоровели 200 589 человек, за день этот показатель увеличился на 129 (днем ранее — на 231). Число подтвержденных носителей выросло на 159 (днем ранее — на 239). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 248 229. В настоящее время заражены 12 474 человека — на 18 больше, чем днем ранее.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но нередко избегают соблюдения карантина, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.