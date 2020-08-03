Тегеран, 3 августа, 2020, 23:10 — ИА Регнум. 3 августа докладчик комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента заявил, что комиссия изучила дело американских реактивных истребителей и пассажирского самолёта страны, высоко оценив действия авиакомпании Mahan Airlines и ее профессионального летного экипажа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Самолёт авиакомпании Mahan Air

«В ходе встречи было также решено, что комитеты комиссии по безопасности, правам человека и международным отношениям будут следить за подходами перед лицом опасных действий США», — сказал Абульфаз Амуэй.

«Заседание Комиссии по национальной безопасности и внешней политике с участием официальных лиц организации гражданской авиации, авиакомпании Mahan Airlines и министерства иностранных дел было проведено с акцентом на изучение различных аспектов атаки американских истребителей на иранский пассажирский самолёт в воздушном пространстве Сирии», — отметил иранский докладчик.

По его словам, члены комиссии Национальной Безопасности выразили протест против незаконного и иррационального поведения американцев, а также подчеркнули необходимость рассмотрения этого вопроса на международных форумах.