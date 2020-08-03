Москва, 3 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Аналитики Банка России не исключают нового падения мировых цен на нефть в случае более продолжительной пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 3 августа докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года», — говорится в докладе.

Отмечается, что в этом случае даже усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения на рынке не помогут удержать цены в рамках траектории, заложенной в базовом сценарии.

Напомним, ранее сегодня в Минфине сообщили, что средняя цена на экспортируемую Россией нефть марки Urals в январе-июле 2020 года составила $40,34 за баррель, что почти на $25 ниже, чем за аналогичный период прошлого года.