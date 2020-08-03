Красногорск, 3 августа, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Власти Подмосковья ищут семьи с первенцами, которые могли бы принять участие в программе льготной ипотеки. Об этом сообщила начальник управления жилищных программ министерства жилищной политики Московской области Марина Марычева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотечный кредит

Слова чиновницы приведены на официальном сайте регионального правительства. Отмечается, что речь идёт о подмосковной программе «Семейная ипотека». В рамках неё на три года предлагается скидка к ипотечной ставке в размере 3%.

Претендовать на получение льготы могут семьи с подмосковной пропиской, у которых первый ребёнок родился в Подмосковье с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Также у семьи должно быть в собственности не более 18 квадратных метров жилья на человека. Для подачи заявления на участие в программе нужно заполнить анкету на Геопортале Подмосковья, а также приложить туда необходимые документы.

«Программу мы запустили с 1 июня этого года. Но, к сожалению, пока на сегодняшний день ни одного льготного кредита не предоставлено», — сказала Марычева.