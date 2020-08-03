Семьям с ребёнком предоставят льготную ставку по ипотеке в Подмосковье
Красногорск, 3 августа, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Власти Подмосковья ищут семьи с первенцами, которые могли бы принять участие в программе льготной ипотеки. Об этом сообщила начальник управления жилищных программ министерства жилищной политики Московской области Марина Марычева.
Слова чиновницы приведены на официальном сайте регионального правительства. Отмечается, что речь идёт о подмосковной программе «Семейная ипотека». В рамках неё на три года предлагается скидка к ипотечной ставке в размере 3%.
Претендовать на получение льготы могут семьи с подмосковной пропиской, у которых первый ребёнок родился в Подмосковье с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Также у семьи должно быть в собственности не более 18 квадратных метров жилья на человека. Для подачи заявления на участие в программе нужно заполнить анкету на Геопортале Подмосковья, а также приложить туда необходимые документы.
«Программу мы запустили с 1 июня этого года. Но, к сожалению, пока на сегодняшний день ни одного льготного кредита не предоставлено», — сказала Марычева.