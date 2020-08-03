Санкт-Петербург, 3 августа, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Многолетний глава метро Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин перестанет возглавлять подземку с 4 августа. Вместо Гарюгина руководителем ГУП «Петербургский метрополитен» будет временно назначен его заместитель Евгений Козин.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Приказ был подписан вечером 3 августа, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Ранее Гарюгин подтвердил журналистам, что уходит с должности спустя 30 лет управления метрополитеном — с января 1990 года. По его словам, он делает это по собственному желанию, так как заслужил отдых и «выработал своё».

Гарюгин начал руководить тогда еще Ленинградским метрополитеном им. Ленина в 1990 году.

В 2015 году Владимир Гарюгин проходил по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро «Адмиралтейская». Отмечалось, что ущерб городскому бюджету мог составить более 466 млн рублей, суд арестовал недвижимость и имущество Гарюгина. В августе 2017 года Следственный комитет сообщил о закрытии дела в связи с отсутствием состава преступления. В 2018 году в отношении Владимира Гарюгина возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, но и его прекратили в 2019 году.