Красногорск, 3 августа, 2020, 19:47 — ИА Регнум. С 4 августа в Подмосковье усилят проверки соблюдения масочного режима пассажирами общественного транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Люди в медицинских масках в общественном транспорте Москвы

Ведомство совместно с транспортной полицией намерено усилить проверки ношения масок гражданами в общественном транспорте.

«С завтрашнего дня минтранс МО и транспортная полиция усилят проверки на наличие масок у пассажиров», — отмечено в сообщении.