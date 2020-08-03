Москва, 3 августа, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию в России по состоянию на 1 июля составила 8,2 трлн рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 3 августа Банк России.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Доля просроченной задолженности по ипотеке, согласно данным регулятора, сохраняется на уровне 0,9%.

В июне ипотечная задолженность (с учётом приобретенных прав требования) увеличилась на 93,9 млрд рублей. За месяц российские банки предоставили 116,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 276,1 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в июне, по оценке Центробанка, выросла на 0,1 процентного пункта и составила 7,5%.