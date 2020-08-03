Москва, 4 августа, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий понятие «самозанятый» в избирательном законодательстве, намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Предлагается в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации внести изменение, согласно которому определение понятия «род занятий» как документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, дополняется профессиональным доходом, то есть деятельностью кандидата в статусе самозанятого, написал Нилов в ТГ-канале.

По данным Минэкономразвития по состоянию на 21 июля 2020 года, в России зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей. Согласно расчетам специалистов, правом воспользоваться специальным налоговым режимом могут около 3 млн человек.