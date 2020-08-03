Салехард, 3 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. На ямальское село Яр-Сале 3 августа обрушился мощный ураган. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

Пресс-служба администрации Ямальского района Здание администрации в Яр-Сале

«Сорвало часть кровли здания районной администрации. Сейчас глава села Александр Дьячков объезжает посёлок, чтобы выявить последствия бури», говорится в сообщении.

Отмечается. что ливневая инфраструктура в Яр-Сале в целом справилась с ураганом. Есть небольшое подтопление на переходе от здания туберкулёзного отделения до улицы Кугаевского.