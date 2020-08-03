Лондон, 3 августа, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $44 за баррель, свидетельвуют данные торгов в понедельник, 3 августа.

(сс) Erik Christensen Буровая платформа в Северном море

По состоянию на 18:11 мск на Межконтинентальной бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре 2020 года достигла $44,01 за баррель.

Тем временем стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросла до $41 за баррель.