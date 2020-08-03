Тамбов, 3 августа, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Глава администрации Александр Никитин поручил разработать комплексную программу капитального ремонта школ и детских садов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области за пять лет создано более 5,5 тыс. новых учебных мест

В Тамбовской области каждый год возводятся новые школы и детские сады, но вместе с ними продолжают работать образовательные учреждения, которые были построены десятки лет назад. И в них необходимо создать такие же комфортные условия для обучения детей. В связи с этим, выступая с отчетом о результатах деятельности администрации области за 2019 год на расширенном заседании Тамбовской областной думы, губернатор Александр Никитин поручил разработать комплексную программу капитального ремонта школ и детских садов. По его словам, за последние пять лет в области прибавилось 3 тыс. школьников.

«Это положительный демографический тренд, но и серьезная задача обеспечить их комфортными и современными условиями обучения», — отметил губернатор.

За пять лет создано более 5,5 тыс. новых учебных мест, соответствующих самым высоким требованиям. В прошлом году новые школы были введены в эксплуатацию в городах Рассказово и Мичуринск — там полностью ликвидирована вторая смена. В текущем году со строительством новой школы планируется решить эту проблему в Котовске.

«С учетом сохраняющейся на ближайшие пять лет тенденции роста количества школьников нужно ввести еще не менее 7 тыс. новых ученических мест. Первоочередная задача, которая стоит, прежде всего, перед администрацией Тамбова — оперативно решить вопросы по земельным участкам для строительства, — подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул, что жители области ждут приведения в соответствие новым требованиям зданий школ и детских садов, построенных еще в советское время.

«Нужна комплексная программа капитального ремонта данных учреждений на ближайшие пять лет, чтобы максимально закрыть имеющуюся потребность», — поставил задачу Александр Никитин.