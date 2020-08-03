Красногорск, 3 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В первые выходные после снятия ограничений кинотеатры Подмосковья посетили порядка 20 тысяч человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области.

В кинозале

Указывается, что в регионе возобновили работу 84 кинотеатра, из которых 63 частных, а 21 — государственные или муниципальные. За первые выходные с момента открытия в них состоялось более 2,5 тысячи сеансов.

На больших экранах были представлены сразу две российские премьеры: комедия режиссера Евгения Шелякина «Хэппи-Энд», а также драма режиссера Анны Меликян «Фея». Также зрители смогли посмотреть приключенческую драму «Лесси. Возвращение домой» режиссера Ханно Ольдердиссен, комедийный боевик «Мой шпион» Питера Сигала, триллер «Побег из Претории» Фрэнсиса Аннана, анимационный фильм «Тролли».