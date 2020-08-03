Браззавиль, 3 августа, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Африканском континенте достигло 957 905 тысяч человек. Об этом сообщает 3 августа представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

(сс) Johnkekam Камерун в период пандемии

Сообщается также, что за весь период с начала пандемии в регионе скончались уже 20 304 пациента с COVID-19, более 610 тысяч человек излечились.

В число лидеров среди африканских стран по распространению инфекции входят ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир, Кения, Камерун, Кот-д'Ивуар, Эфиопия.