Красногорск, 3 августа, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку по факту факту данных о нападении на беременную женщину с ребёнком стаи собак в подмосковном городе Лобня. Об этом 3 августа сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Dineshraj Goomany Собака

Указывается, что ранее в СМИ появилась информацию, что дикие животные напали на беременную женщину и её семилетнего сына. Женщина смогла отбиться, а ребенка успели укусить за ногу. Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка.

«Будут установлены и опрошены пострадавшие, а также очевидцы нападения собак. Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.