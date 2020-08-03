Москва, 3 августа, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Вместо того чтобы создать в России условия для привлечения капитала, правительство РФ постоянно пытается его ловить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он прокомментировал новость о том, что РФ денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром.

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«С одной стороны, правительство планирует принять решение о том, чтобы не облагать налогом ближайшие несколько лет вывоз капитала за рубеж «иностранными» инвесторами, а с другой — денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое впечатление, что левая рука не знает, что делает правая, — сказал Гамза. — Если соглашение будет разорвано, то вывод капитала не уменьшится. Наши предприниматели за 30 лет работы научились вывозить капитал в любых условиях. Не будет Кипра, значит, будет что-то другое. Мы всё время делаем одну ошибку. Вместо того чтобы создать условия, благоприятные для прихода в нашу страну капитала, мы всё время пытаемся ловить этот капитал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин РФ объяснил, что Москва приняла решение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, потому что российское предложение Никосия отвергла, а её предложения Россию не устраивают.