Калуга, 3 августа, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Жительнице Калуги не удалось уклониться от уплаты многочисленных штрафов за нарушение Правил дорожного движения на общую сумму порядка 112 тысячи рублей. После ареста дорогой иномарки женщина поспешила полностью рассчиталась с долгами. Об этом 3 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

R40.fssp.gov.ru Судебный пристав

В отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Калуге поступило 127 исполнительных документов о взыскании штрафов ГИБДД с жительницы областного центра. Женщина регулярно нарушала скоростной режим, находясь за рулём автомобиля. Однако возбуждение судебными приставами исполнительных производств не повлияло на неплательщицу. В рамках принудительного исполнения сотрудники ведомства провели проверку имущественного положения должницы и установили, что в её собственности находится автомобиль марки Mercedes-Benz C-Class C 350. На данное транспортное средство был наложен запрет на проведение регистрационных действий, а затем автомобиль был арестован.

Арест любимой машины стал для её владелицы веским доводом для того, чтобы полностью погасить долги по административным штрафам.