Екатеринбург, 3 августа, 2020, 18:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дали пять лет лишения свободы строгого режима экс-начальнику Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов Николаю Поздникову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Было выявлено, что Поздников получил взятку в 900 000 рублей через посредника от «представителя коммерческих организаций». Взяткодатель в обмен на это не исполнял как требования исполнительных листов, так и ранее вынесенное решение суда (которое обязывало освободить земельные участки и демонтировать ряд объектов).

Экс-руководитель признан виновным в получении взятки (ч. ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили за взятку начальника неврологического отделения 354-го госпиталя. «Вознаграждение» преступник вымогал в обмен на оформление свидетельства о болезни.