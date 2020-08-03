Бейрут, 3 августа, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб и президент Ливана Мишель Аун приняли отставку министра иностранных дел Нассифа Хитти, 3 августа сообщает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

Согласно официальному сообщению, новым главой МИД Ливана уже назначен Чарбель Вехбе, дипломатический советник президента Ауна.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Ливана Нассиф Хитти подал в отставку из-за разногласий в кабинете министров премьер-министра Диаба.

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