Киев, 3 августа, 2020, 18:09 — ИА Регнум. На всеукраинский референдум в перспективе может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ, но изменение территории страны при этом должно трактовать исключительно на расширение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Фокус», материал опубликован сегодня, 3 августа.

Стефанчук заявил, что не могут быть вынесены на референдум вопросы, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды.

«А еще — вопросы налогов, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо «да», либо «нет», без вариантов», — подчеркнул один из руководителей парламента Украины.

Стефанчук заявил, что когда представители власти готовили документ, то понимали, что могут быть разные трактовки, и не забывали, «в какое время живем».

«Поэтому изменения территорий мы трактуем исключительно на расширение. Предохранителей в документе достаточно. Да, текст законопроекта неокончательный, депутаты вносят правки — не готов сказать, заложит ли кто-то из них какую-то мину подводного действия», — добавил первый вице-спикер.

На уточняющий вопрос издания, «если Кубань захочет войти в состав Украины, будет ли это возможно», Стефанчук заявил следующее:

«Не комментирую. Я сказал ровно то, что сказал».

ИА REGNUM напоминает, что 8 июня Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный на рассмотрение парламента президентом Зеленским. В июле свое заключение по документу уже сделала Венецианская комиссия, указав Киеву ряд моментов, которые нуждаются в доработке. Голосование во втором чтении ожидается в сентябре.