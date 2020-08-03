Вологда, 3 августа, 2020, 18:06 — ИА Регнум. С 4 августа в Вологодской области начнут работу кафе и рестораны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа ресторана после снятия режима ограничений в Москве

Ограничения будут сняты также и в отношении закрытых спортивных учреждений, в том числе ледовых комплексов.

Вместе с тем, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 31 августа.

«Проведение массовых мероприятий по-прежнему не допускается. Мы возобновляем работу предприятий и организаций не потому, что опасность миновала. Коронавирус — это новая реальность, в которой нам нужно учиться жить. Напоминаю, что маски, дезинфекция, социальная дистанция — обязательны», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

Добавим, что с начала пандемии в Вологодской области коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 9425 человек. 5670 выздоровели, 65 скончались.