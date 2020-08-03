Гонконг, Китай, 3 августа, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Комментируя перенос выборов в Законодательный совет (парламент) Специального автономного района Сянган (Гонконг), официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь подчеркнул его своевременность и законность как меры для обеспечения безопасности и справедливости голосования, сообщает 3 августа Синьхуа.

17jiangz1 Здание Законодательного собрания Гонконга

Решение о переносе, принятое 31 июля главой администрации Гонконга Кэрри Лэм, по словам дипломата, получило поддержку Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомыня (Макао), а также Канцелярии по связям в Сянгане Центрального народного правительства.

Как неотъемлемая часть КНР, Гонконг имеет право на самостоятельное решение подобных вопросов, которые находятся в юрисдикции местных властей, подчеркнул официальный представитель МИД.