Москва, 3 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Кроме того, в число тех, кому в России выдаются дипломатические паспорта для пересечения границы РФ, вошла супруга бывшего премьер-министра страны.

Напомним, список лиц, которым выдаются дипломатические паспорта в России, был утверждён в июле 2012 года. Теперь в перечень добавлен заместитель председателя СБ РФ — должность, которой до отставки Медведева с поста главы правительства РФ не существовало.