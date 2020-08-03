Рязань, 3 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Недочёты выявлены в новом скейт-парке, открытом 1 августа в Рязани. Подрядчик приступил к устранению недостатков, сообщили 3 августа в пресс-службе мэрии.

Admrzn.ru Работы по устранению нелочётов в новом скейт-парке. Рязань

В управлении благоустройства внимательно осмотрели новый спортивный объект. Специалисты высказали замечания по поводу качества покрытия, на котором проявились микротрещины, и состояния газона. Кроме того, предстоит исправить освещение площадки. Решено было временно закрыть парк для посетителей.

«К сожалению, выявить некоторые недостатки было бы невозможно, если бы скейт-парк не был введен в эксплуатацию. Подрядная организация, по заверению её руководителя, оперативно устранит все замечания. Безопасность площадки для посетителей — основной приоритет. Мы держим этот вопрос на особом контроле», — сказал начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак.

Оплата муниципального контракта будет произведена после устранения всех недостатков.