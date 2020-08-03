Нальчик, 3 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Обнаруженный спасателями на высоте 3500 метров пострадавший альпинист был переправлен в больницу города Тырныауз с помощью вертолета, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального управления МЧС. Состояние пострадавшего туриста стабильное.

07.mchs.gov.ru Спасенный турист

«С привлечением коммерческого вертолета фирмы «Heliaction» спасатели эвакуировали пострадавшего с перевала Джаловчат, высота 3500 метров и доставили в ЦРБ г. Тырныауз», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о помощи от группы туристов из Москвы поступил в МЧС по республике сегодня, 3 августа, около 11:00. В ущелье Адыр-Су получил травмы один из участников похода.