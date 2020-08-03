Женева, Швейцария, 3 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Около 10% людей во всём мире перенесли заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила на брифинге 3 августа эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Mohammad Mohsenifar. Mehr News Agency Врач и женщина больная COVID-19. Иран

По её словам, ВОЗ в настоящее время изучает множество публикуемых исследований по данной теме, и «большинство из них показывает, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы».

Согласно последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено уже около 17,9 млн случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 686 тысяч больных COVID-19 скончались. Лидерами по распространению инфекции являются США, Бразилия, Индия и Россия.