Ижевск, 3 августа, 2020, 17:30 — ИА Регнум. По итогам июля в Удмуртии выпал объем осадков, в два раза превышающий месячную норму. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

Так, за месяц на территории региона девять раз прошел сильный дождь и дважды — ливень.

В течение восьми дней месяца наблюдались максимальные температуры воздуха, которые превышали 30 °C, два дня столики термометров держались выше 35 °C. 14 и 16 июля были побиты температурные рекорды, зафиксированные в 1940 году.

Самым холодным днём месяца стало 1 июля, тогда на станции Дебесы зафиксирована самая низкая среднесуточная температура воздуха и максимальная отрицательная аномалия среднесуточной температуры воздуха, 10,9°С и — 7,2°С соответственно, отмечают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства Удмуртии будет выделено 1,2 млн рублей двум районам республики на ликвидацию последствий грозы. 1 млн рублей будет выделен Можгинскому району, 200 тыс. рублей — Кезскому району.

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