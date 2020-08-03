Рим, 3 августа, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Италия не может позволить, чтобы граждане других стран прибывали в нее «неупорядоченно» и тем самым создавали риск нивелировать все усилия по борьбе с распространением эпидемии, заявил премьер-министр Джузеппе Конте в понедельник, 3 августа. Италия потребует от властей Туниса принять меры по сокращению потока нелегальных мигрантов, и, кроме того, увеличит количество высылаемых граждан и ускорит этот процесс, сказал он. Это первое столь резкое заявление Конте за все недели нового миграционного кризиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.