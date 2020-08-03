В Калуге рассмотрели реализацию нацпроекта «Качественные автодороги»
Калуга, 3 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании с руководителями подразделений Городской управы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на совещании рассматривался ход реализации в Калуге проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, завершены работы на трёх объектах: Одоевское шоссе, улица Большевиков и улица Космонавта Комарова. Продолжается ремонт 14 дорог, в том числе улиц Луначарского, Горького, Энгельса, Московской, Вилонова, Салтыкова-Щедрина и Воскресенской.
Заменено 1120 погонных метров теплосетей и 15 км. сетей водоснабжения, 250 канализационных колодцев перенесено с проезжей части на зеленую зону.
По словам Александра Шпиренко, ремонт съездов на улице Луначарского выполнен на 80% и вскоре будет завершён. Глава городского самоуправления затронул и вопрос ликвидации разрытий.
Вопрос взят на контроль управлением городского хозяйства.