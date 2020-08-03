Строительная отрасль в РФ получила позитивный сигнал от властей – эксперт
Москва, 3 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Снижение в РФ требований по величине первоначального взноса по ипотеке до 15% — это дополнительный позитивный сигнал для строительной отрасли, считает директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее решение правительства.
Как пояснил Сухарниов, снижение величины первоначального взноса обычно связывают с ростом риска невозврата кредита, поскольку в случае дефолта заемщика банку будет сложнее погасить весь кредит за счет продажи заложенного жилья.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России снижается размер первоначального взноса по ипотеке.