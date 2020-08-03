Москва, 3 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Снижение в РФ требований по величине первоначального взноса по ипотеке до 15% — это дополнительный позитивный сигнал для строительной отрасли, считает директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее решение правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

«Такой шаг не столько расширяет доступность ипотеки (которая в большей степени определяется размером ежемесячного платежа), сколько позволяет потенциальным заемщикам более гибко и оперативно принимать решения о покупке жилья, — сказал Сухарников. — В частности, это позволит покупателям не упустить выгодные предложения от застройщиков, накапливая деньги на первоначальный взнос. Также это послабление важно тем, кто мог не успеть набрать нужную сумму до окончания периода выдачи льготных кредитов».

Как пояснил Сухарниов, снижение величины первоначального взноса обычно связывают с ростом риска невозврата кредита, поскольку в случае дефолта заемщика банку будет сложнее погасить весь кредит за счет продажи заложенного жилья.

«Однако уровень в 15% первоначального взноса широко используется в коммерческом ипотечном кредитовании, поэтому и для льготной ипотеки этот уровень можно считать достаточно объективным», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России снижается размер первоначального взноса по ипотеке.