Красноуральск, Свердловская область, 3 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Красноуральске Свердловской области десять семей работников АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) получили ключи от новых коттеджей третьей очереди поселка Молодежный. Дома расположены на улицах Берёзовая и Сосновая.

Пресс-служба УГМК Вид на новые коттеджи

«Это продолжение доброй традиции предоставления нашим работникам жилья, — отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. — Уверен, что сегодняшнее событие — большая радость для наших новоселов, они его с нетерпением ждали. И их мечты сбылись. В будущем мы продолжим строительство, а значит, Молодёжный будет расти и развиваться».

Пресс-служба УГМК Директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников вручает ключи от коттеджа семье Пинягиных

Работы по возведению жилья и благоустройству прилегающей территории были выполнены подрядной организацией ООО «Стройкомплект» (г. Екатеринбург). По своему внешнему виду новые дома ничем не отличаются от тех, что уже построены в поселке. Стоит отметить, что 8 коттеджей возведены площадью 120 кв. метров, а 2 дома — площадью 140 «квадратов». На первом этаже расположились просторная кухня, прихожая, санузел с душевой кабиной, гостиная с выходом на террасу. На втором — две спальные комнаты, два санузла и прачечная. Система теплых полов и автономная котельная в каждом коттедже помогут создать в доме комфортный микроклимат. Котельные оборудованы газовыми котлами.

«В первую очередь нас привлек район, в котором строится поселок — у леса, благоустроенная дорога, комфортно, удобно, — рассказал новосел — начальник бюро по подготовке производства РМЗ АО «Святогор» Евгений Бабанин. — Со временем планируем поставить баньку, оборудовать на участке беседку, аттракционы, качели для детей.

Работникам «Святогора» жильё предоставляется на выгодных условиях: без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет.

В первом полугодии 2020 года на строительство коттеджей комбинат направил 66,5 млн рублей.

Пресс-служба УГМК Глава ГО Красноуральск Дмитрий Кузьминых, директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников и директор ООО «Стройкомплект» Анатолий Ярутин

Справка:

Строительство коттеджного посёлка Молодежный началось в 2015 году. Данный проект является наглядным примером государственно-частного партнёрства правительства Свердловской области, Уральской горно-металлургической компании и АО «Святогор».

Проектом предусмотрено возведение 140 коттеджей. На выбор жильцам предлагается три варианта коттеджей общей площадью от 120 до 160 кв. метров, с мансардным этажом, открытой террасой и навесом для автомобиля.

В июне 2017 года счастливыми новоселами этого поселка стали первые десять семей работников «Святогора». Спустя год, в июле 2018 года, ключи от коттеджей получили ещё 10 семей работников предприятия. Столько же справило новоселье и в этом году.

За время реализации проекта по строительству коттеджного посёлка Молодёжный затраты «Святогора» на эти цели составили 633 млн рублей.