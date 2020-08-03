Москва, 3 августа, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Кризис в ЕС не даст возможности в полном объеме загрузить все его производственные мощности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ВВП Евросоюза снизился во II квартале на 14,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Ситуация в ЕС непростая, как, впрочем, и во всей мировой экономике. На прошлой неделе отрицательные показатели были и у экономики США, показав спад в 32,9% ВВП за II квартал 2020 года. Поэтому здесь можно сказать, что досталось абсолютно всем, — полагает Новикова. — Выбираться из сложившейся ситуации все страны будут постепенно. Понятно, что на первом этапе спрос на нефтепродукты РФ будет снижен, так как кризис в Еврозоне не даст возможности в полном объеме загрузить все производственные мощности».

Это, как подчеркнула Новикова, касается и всех остальных природных ресурсов, которые шли на экспорт из России как в страны Европы, так и в Китай.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как полагает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, в РФ еще остались интересные для европейского бизнеса рынки.