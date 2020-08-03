Санкт-Петербург, 3 августа, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Бессменный руководитель петербургского метро на протяжении 30 лет Владимир Гарюгин решил уйти в отставку.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Гарюгин возглавляет ГУП «Петербургский метрополитен» с января 1990 года. В 2020 году он получил звание Почетного гражданина Петербурга, обойдя в ходе голосования в Заксобрании Эдиту Пьеху и Илью Резника.

Владимир Гарюгин заявил, что собирается уйти с поста по собственному желанию, так как «выработал свое». «Я больше 30 лет работаю на этой должности, когда-то надо уступить дорогу молодым», — цитирует его РБК.

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Предположительно, увольнение старого и назначение нового руководителя может произойти до конца недели.

Напомним, в 2015 году Владимир Гарюгин обвинялся по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро «Адмиралтейская». Отмечалось, что ущерб городскому бюджету мог составить более 466 млн рублей, суд арестовал недвижимость и имущество Гарюгина. В августе 2017 года Следственный комитет сообщил о закрытии дела в связи с отсутствием состава преступления. В 2018 году в отношении Владимира Гарюгина возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, его тоже прекратили в 2019 году.

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Контрольно-счетная палата также многократно интересовалась стройками торговых центров над новыми станциями метро, когда в бюджет города якобы должно было поступить более 1 млрд рублей, но перечислили десятки миллионов. Новые проверки запланированы не ранее 2021 года.