Ярославль, 3 августа, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Кировский районный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Кировского района Ярославля к мэрии города и департаменту городского хозяйства о ремонте Толбухинского моста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Ямы на дороге

Прокуратура провела проверку состояния проезжей части проспекта Толбухина от улицы Большая Октябрьская до улицы Малая Пролетарская совместно с ГИБДД. Проверка выявила многочисленные повреждения дорожного полотна и отсутствие разметки. Это и стало поводом для обращения в суд. В отзыве на иск городские власти сослались на отсутствие денег. По мысли мэрии, дать их может только региональная и федеральная власти.

«От представителя ответчика мэрии города Ярославля поступили письменные возражения на исковые требования, из которых следует, что… выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Ярославля осуществляется в пределах выделенного бюджетного финансирования в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства», программы комплексного развития объединенной дорожной сети «Ярославская область», «Ярославская агломерация» национального проекта «Безопасные автомобильные дороги» на 2019−2024 годы», — говорится в решении суда.

Однако суд таким объяснением не удовлетворился. Он посчитал, что ремонтировать дороги — прямая обязанность органа местного самоуправления.

«Согласно ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. Таким образом, на мэрию города Ярославля, как на постоянно действующий исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, законом возложена обязанность осуществлять дорожную деятельность, в том числе содержать в нормативном состоянии и ремонтировать автомобильные дороги в границах городского округа, обеспечивать безопасность дорожного движения на них», — говорится в решении Кировского районного суда.

В итоге Кировский районный суд обязал мэрию города привести проезжую. часть Толбухинского моста в нормативное состояние, а также нанести разметку в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу. Решение вступило в силу 27 июля.