Волгоград, 3 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Деревянный ангар и две ёмкости с нефтепродуктами загорелись 3 августа в Красноармейском районе Волгограда. Пожарным потребовался час, чтобы ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

34.mchs.gov.ru Пожар в Волгограде

Сообщение о возгорании на улице Виляйской поступило в дежурную часть в 16:15. Горели две ёмкости с нефтепродуктами объёмом пять куб. м и деревянный ангар площадью около 400 кв. м. Пожарные провели пенную атаку, в 17:39 объявлена ликвидация открытого горения.

Специалисты устанавливают причину пожара. На место выезжали 21 единица техники и 63 человека личного состава.