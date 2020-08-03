Москва, 3 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основным пунктом российского экспорта, в январе—июле 2020 года составила $40,34 за баррель. Об этом сообщила 3 августа пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

За январь—июль 2019 года средняя стоимость нефти Urals составила $65,27 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился более чем на 18%.

Напомним, экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа повысилась на $9,1 и составила $46,9 за тонну.

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