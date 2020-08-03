Бергамо, Италия, 3 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. В период с марта по май 2020 года в ЕС умерло на 160 тысяч человек больше, чем в среднем за тот же период времени в 2016—2019 годах, сообщили в службе статистики Евросоюза в понедельник, 3 августа.

Кладбище

Заметнее всего смертность выросла в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах, Швеции и Франции.

Среди самых пострадавших муниципалитетов и населённых пунктов — четыре итальянских (Бергамо, Кремона, Лоди, Брешиа) и один испанский (Сеговия).