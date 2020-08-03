Москва, 3 августа, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Рынок бьюти-услуг после карантина сильно изменился. И сейчас наблюдаются очень интересные тенденции, которые в ближайшем будущем будут играть немаловажную роль, рассказала ИА REGNUM Нина Литвинова, сооснователь федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член совета Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа маникюрного салона после снятия ограничений

По словам эксперта, одна из первых тенденций, это то, что большинство мастеров, которые во время пандемии работали на дому, после окончания карантина решили уйти из найма и стали самозанятыми. Еще одна тенденция, которая активно прослеживается, как отмечает Нина Литвинова, — это объединение компаний. «Многие стали говорить о том, что для того, чтобы выжить нужна синергия, причем как в сфере маркетинга и работы с персоналом, так и в IT-решениях. Поэтому можно смело говорить о том, что это следующий очень важный тренд на рынке бьюти-услуг», — уверена она. Стоит отметить, что самоизоляция и открытие после карантина салонов красоты показало то, что есть ряд услуг, которые в бьюти-индустрии востребованы постоянно, например, такие как стрижка и окрашивание. Ведь в домашних условиях женщинам все равно сложно самостоятельно сделать какую-то стрижку, поэтому рынок показал, что спрос на парикмахерские услуги достаточно устойчивый и постоянный.

«В последние несколько лет на рынке бьюти-услуг сформировались идеи моноконцепций. Например, если у нас изначально была идея салонов исключительно маникюра и педикюра, то со временем стали появляться и другие направления, например, brow-бары, lash-бары, депиляция и т.п. Соответственно, по всем этим направлениям чувствуется достаточно большая просадка во всех салонах на 45−50%, так как услуги не являются для клиентов критичными. Это связано во многом и с тем, что очень многие офисы не открылись и продолжают работать на удалёнке. Если раньше маникюр был как элемент одежды, и каждая девушка, которая шла в офис, или мужчина, который шел на переговоры понимали, что руки — это часть делового этикета, то сейчас в связи с тем, что большое количество переговоров просто перешли в ZOOM, уже и не важно ухожены руки или нет», — отмечает Нина Литвинова. Еще одна причина падения спроса в бьюти-сфере связано с тем, что многие сняли дома за городом и планируют оставаться там до конца августа. «Уже видно большое количество закрытий в бьюти-индустрии. Это несомненно будет продолжаться и дальше, к сожалению. К слову, маленькие салоны не выживают, так как среднее падение по потоку — этопорядка 30%. С точки зрения клиентов — сейчас все салоны еще больше уделяют внимание коммуникации с гостями. И это выходит на самый первый план. Таким образом к предоставлению самого высокого качества услуги добавилась усиленная коммуникация с гостей: у него уточняют, где он находится, вышел ли он на работу, в Москве или уезжает за город. Все это делается для того, чтобы понять культуру потребительского поведения сейчас», — говорит Нина Литвинова. К ценам на услуги в бьюти-индустрии все подошли по-разному. Часть салонов ввели систему кешбэка для гостей, а другая часть ушли в жесткий демпинг. Также некоторые салоны повысили цены, введя санитарный сбор на обеспечение безопасности — одноразовые маски, перчатки, дезинфицирующие средства. В целом бьюти-бизнес немного замер и привыкает к новым реалиям. Многие осознают, что уже не будет как раньше, но и не понятно, как будет нужно действовать в дальнейшем. Поэтому никаких механизмов еще и не выработано.