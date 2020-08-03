Тверь, 3 августа, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил народного артиста РФ, руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и члена совета директоров Московской школы управления «Сколково» Сергея Попова за помощь региону в борьбе с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Церемония состоялась 3 августа в правительстве Тверской области. Игорю Бутману глава региона вручил нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области», Сергею Попову — почётный знак «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская».

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил Игоря Бутмана и Сергея Попова

«Игоря Михайловича и Сергея Викторовича объединило искреннее желание оказать помощь Тверской области в непростое время. Благодаря их бескорыстной поддержке, в наших медицинских учреждениях появилось новое, современное оборудование, необходимое для диагностики заболевания. Наши врачи, которые самоотверженно борются с эпидемией, смогли эффективно решать профессиональные задачи, необходимую помощь получили сотни жителей Верхневолжья», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Тверская область благодаря благотворителям на безвозмездной основе получила компьютерные томографы. Новый 16-срезовый аппарат был установлен и введён в эксплуатацию в Кимрской центральной районной больнице, 64-срезовый КТ поступил в Калининскую центральную районную клиническую больницу.

«Мы уже на протяжении шести лет с семьёй живём в Тверской области. Это место стало нам родным. Мы должны были помочь, это простое человеческое чувство», — отметил Сергей Попов.

Игорь Бутман неоднократно выступал в Твери, в том числе с благотворительными концертами. Один из таких концертов под открытым небом на Театральной площади в областной столице состоялся в мае 2018 года. Музыкант отметил, что тесно связан с Тверской областью.

«Мои предки — основатели города Андреаполя. В Твери всегда проходят одни из самых лучших моих концертов, здесь жители, понимающие джаз. Мы просто не могли в такой сложный период оставаться равнодушными», — отметил Игорь Бутман.