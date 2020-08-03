Владимир, 3 августа, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Ситуацию с тлеющим полигоном твёрдых бытовых отходов вблизи города Покров Владимирской области взяли на контроль в администрации области. Возле свалки выставили передвижной пост ГИБДД, сообщил 3 августа губернатор Владимир Сипягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горящая свалка

Глава региона заявил, что с 29 июля на полигон прекратили завозить мусор и был ликвидирован открытый огонь. С 31 июля свалка тлела частично. По поручению губернатора утром 3 августа территорию проинспектировал первый заместитель Александр Ремига.

«За неделю было проведено два оперативных совещания с участием правоохранительных органов и представителей оперативных служб. На последнем оперативном совещании в пятницу было принято решение увеличить количество спецтехники для ускорения ликвидации последствий горения. Поставили задачу главе района купировать оставшееся задымление в течение двух дней. На данный момент рядом со свалкой функционирует передвижной пост ГИБДД», — уточнил Владимир Сипягин.

По данным регионального отделения ОНФ, свалку под Покровом закрывали ещё в 2016 году. Однако сюда до сих продолжают привозить мусор — местные жители несколько раз останавливали грузовики с номерами московского региона.