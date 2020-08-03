Москва, 3 августа, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Решив денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения, власти РФ надеются перекрыть канал вывода средств, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Ken Teegardin Экономика

«Есть такая штука, как соглашение об избежании двойного налогообложения. То есть если прибыль облагается налогом в одной стране, то она не облагается налогом в другой стране. А поскольку ставки доходов везде разные, то это порождает практику оптимизации налогов. Например, я могу работать в Штатах, но мне (если у меня большие доходы) выгоднее платить налоги в России, потому что у нас 13-процентный подоходный налог — ниже, чем американский. На большие доходы. А если я получаю в Америке гроши, то мне легче платить налоги там. Потому что там, как и во всем мире, прогрессивная шкала подоходного налога, и там почти половина населения подоходного налога не платит вообще. То же самое происходит и в жизни компаний», — сказал Делягин.

Как пояснил Делягин, на Кипре налоги ниже, чем в России, поэтому многие российские корпорации регистрируются на Кипре. И многие иностранные инвесторы, приходящие в РФ, тоже регистрируются на Кипре.

«Соответственно из России на Кипр выводятся большие объемы капиталов, — сказал экономист. — Сложилась определенная привычка. Поскольку у нас сейчас не экономический кризис, а экономическая катастрофа (просто ее не все замечают), государство решило прикрыть канал вывода средств. И начало процедуру денонсации соответствующего соглашения. Это продлится не один день. Это долгая юридическая процедура».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, денонсация соглашения о двойном налогообложении с Кипром запущена 3 августа Россией.