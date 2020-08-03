Краснодар, 3 августа, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Поручение проинвентаризировать все автозаправочные станции на территории Краснодарского края дал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации края 3 августа.

АЗС

«Отдельно — по ЧП в станице Васюринской, где произошел взрыв на АЗС. Оказалось, что заправка была расположена на землях сельхозназначения, и разрешительные документы на нее отсутствовали. Это зона ответственности глав. Поручил проинвентаризировать все имеющиеся заправки в крае — где они расположены и кому принадлежат», — написал Кондратьев в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на АЗС в районе станицы Васюринской Краснодарского края прогремел вечером 31 июля, в результате несколько человек пострадали.