Ярославль, 3 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. 2 августа открылось регулярное сообщение между аэропортами «Туношна» и «Шереметьево». Благодаря этому жители Ярославской области смогут долететь до столицы всего за 50 минут, такие же удобства теперь доступны и для гостей региона.

Yarregion.ru SSJ-100 в аэропорту «Туношна»

Полёты осуществляются самолётом «SSJ-100» пять раз в неделю: из Москвы — в 21.05, из Ярославля — в 6.50. В правительстве Ярославской области обещают, что стоимость перелета будет субсидироваться и составит не более трех с половиной тысяч рублей.

Для «Аэрофлота» проект интересен прежде всего в части развития трансфертной сети, поскольку аэропорт «Шереметьево» является базовым для авиакомпании, из него осуществляется вылет большинства внутренних и международных рейсов.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев полагает, что регулярные рейсы будут востребованы, и их загрузка возрастёт с открытием международного авиасообщения. В случае необходимости, «Аэрофлот готов увеличить количество рейсов из аэропорта «Туношна».

Также для удобства пассажиров в Ярославле организовано движение «аэроэкспресса» — маршрутного такси «Ярославль, ТК Альтаир — аэропорт Туношна». Цена поездки составит от 100 до 250 рублей.