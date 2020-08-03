Великий Новгород, 3 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В Новгородской области за минувшие сутки выявлено еще 20 новых носителей опасной коронавирусной инфекции, а три человека выздоровели. Об этом 3 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По официальным данным, всего в Новгородской области выявлено 3811 заболевших, на сегодняшний день из них 2941 полностью выздоровели. 64 человека скончались от COVID-19.

Новые случаи выявлены в городе Великий Новгород (13), а также в Боровичском (6) и Валдайском районах (1).

Основным очагом коронавирусной инфекции остается областной центр, где было зафиксировано 1872 случая за время пандемии. 1255 жителей Великого Новгорода излечились от этой заразы.