Хабаровск, 3 августа, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в центре внимания были вопросы реализации в городе национальных проектов «Жилье» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повышение качества работы общественного транспорта, благоустройства.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком

Михаил Дегтярев также поинтересовался, как решен вопрос по людям, потерявшим жилье из-за обрушения жилого дома по ул. Зои Космодемьянской. Жильцы обращались к нему с этой проблемой через инстаграм. На прошлой неделе врио губернатора дал поручение краевому министерству имущественных отношений совместно с городской администрацией максимально оперативно обеспечить предоставление квартир гражданам. Ранее 23 жилых помещения в новом доме по ул. Аэродромной распоряжением правительства края были переданы из региональной собственности на баланс администрации Хабаровска.

Сергей Кравчук сообщил, что накануне состоялась встреча с пострадавшими, где стороны договорились, что люди получат квартиры на Аэродромной до 25 августа.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком

«Наша задача совместно с городской администрацией — чтобы власть работала ритмично, согласованно и в интересах людей. Люди, по большому счету, не разделяют уровни власти — федеральная, краевая или городская. У граждан есть запросы к нам, и мы обязаны их решать совместно», — отметил врио губернатора края.

Михаил Дегтярев также подчеркнул, что в конце августа лично проверит, как прошло заселение пострадавших в новое жилье.