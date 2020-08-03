Владимир, 3 августа, 2020, 16:51 — ИА Регнум. О своём результате теста на коронавирус рассказал 3 августа губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. РНК вируса у политика не обнаружено.

Gubernator33.ru Владимир Сипягин посещает больницу

Исследование на коронавирус у главы региона проводили методом ПЦР-диагностики. Результат оказался отрицательным. Фото медицинского бланка Владимир Сипягин опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Коронавируса нет!» — написал он.

Тест на коронавирус губернатор сделал после того, как стало известно, что он контактировал с коллегой, у которого подтвердилось заражение.