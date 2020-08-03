Красногорск, 3 августа, 2020, 16:37 — ИА Регнум. После снятия ограничений парки Подмосковья посетили свыше 5,5 млн граждан. Об этом сообщает министерство благоустройства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулка в парке

Отмечается, что после снятия ограничений граждане стали активнее проводить время на свежем воздухе. Так, в период с 30 мая по 2 августа 2020 года региональные парки посетили более 5,5 млн человек.

Для сравнения ведомство приводит данные, согласно которым за весь 2019 год в парки Подмосковья пришли более 9 млн человек. В то же время только за прошлую неделю в подмосковных парках побывали более 630 тыс. человек.