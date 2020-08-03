Москва, 3 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Надеяться на быстрое восстановление темпов роста заработной платы в России в обозримой перспективе не стоит, считает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей.

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«Надеяться на быстрое восстановление темпов роста заработной платы в России в обозримой перспективе не стоит. Скорее следует ждать некоторой стабилизации этих темпов около или чуть ниже медианного показателя в 35 тысяч рублей. Даже у наиболее высокооплачиваемых работников в нефтегазовом секторе темпы роста заработной платы будут невысокими, — сказал Хачатурян. — При условии реализации всех запланированных в программе восстановления экономики правительственных мер темпы роста заработной платы вернутся, а может быть, и превзойдут докризисный уровень не раньше конца 2021 или начала 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что в России вновь началось падение медианной заработной платы, хотя прежде казалось, что дно этого падения уже было достигнуто в 2019 году.