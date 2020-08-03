Ставрополь, 3 августа, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Восемь жителей Ставропольского края и Дагестана заподозрены в даче взяток за установление инвалидности. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставрополью.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР «Инвалид»

По данным следствия, с 2015 по 2018 годы подозреваемые через посредников передавали взятки бывшему руководителю филиала №24 главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю за установление групп инвалидности.

Суммы «гонораров» варьировались в зависимости от реального состояния здоровья и возраста фиктивного больного. Например, стоимость получения бессрочной группы инвалидности с ежегодным продлением доходила до 150 тыс. рублей.

Ранее против теперь уже бывшего руководителя указанного филиала также были возбуждены уголовные дела о получении взяток. Сейчас все эти дела в отношении подозреваемого и посредников соединены в одно производство. Расследование продолжается.