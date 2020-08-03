Тюмень, 3 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Тюменской области снова открываются организации общественного питания. Об этом во время прямого эфира в соцсетях заявил губернатор Александр Моор.

Карл Генрих Блох. В римской остерии. 1866

Он отметил, что о готовности сделать это было объявлено 3 августа на заседании оперативного штаба. Кафе, рестораны и другие точки общепита будут должны соблюдать санитарные требования.

Сразу после прямого эфира Моор обещал подписать соответствующий документ. Изменения вступят в силу уже 4 августа.